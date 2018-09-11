У 25% крымчан нет чистой питьевой воды, - МинТОТ
Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.
"По нашим расчетам более 25% жителей Крыма не имеют доступа к качественной питьевой воде. Не говоря уже о проблемах промышленности и сельского хозяйства. Это более 500 тыс. жителей", - сообщил чиновник.
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И причина, подчеркнул Куркчи, не только в закрытом Северо-Крымском канале.
"Тот алгоритм решения проблемы (с нехваткой пресной воды, - ред.), который сегодня выбрала для себя марионеточная власть, возглавляемая Аксеновым, а это добычи из скважин и расстраивание своей системы воды, привел к тому, что поверхностные воды начали очень сильно минерализоваться. это привело к тому, что идет деградация почв и качество воды снижается ", - отметил первый заместитель министра.
Вместе с тем не Украина, а оккупанты должны решать проблемы с водой в Крыму, подчеркнул Куркчи:
"Если не справляется оккупант, пусть оставляет эту территорию, и Украина наведет порядок очень быстро - и с технологической картой "Титана", и с водой в Северо-Крымском канале".
- Напомним, перед этим Юрий Грымчак, который также представляет МинТОТ, официально сообщил о том, что Украина не получала ни одного обращения по поводу восстановления водоснабжения в Крым.
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