Топ-10 сайтов, которые чаще всего посещают украинцы. Заблокированный "ВКонтакте" - среди лидеров
11 сентября, 2018, 14:03
Заблокированная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" оказалась на 4-м месте в рейтинге сайтов по посещаемости в Украине
Об этом свидетельствуют данные исследования Интернет-ассоциации Украины.
Первые 3 места в рейтинге заняли, соответственно, домены google, youtube.com, facebook.com. В топ-5 также вошел ukr.net.
Далее в рейтинге идут olx.ua, privatbank.ua и yandex, а на 9-м месте рейтинга - российская соцсеть "Одноклассники" (ok.ru). Замыкает топ-10 сайт instagram.com.
- Напомним, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях в отношении ряда российских компаний, в частности Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". 17 мая указ о блокировке российских сайтов вступил в силу.
- НАТО признало блокировки российских сайтов вопросом нацбезопасности Украины.
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