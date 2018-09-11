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Топ-10 сайтов, которые чаще всего посещают украинцы. Заблокированный "ВКонтакте" - среди лидеров


фото: knep.ru
Заблокированная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" оказалась на 4-м месте в рейтинге сайтов по посещаемости в Украине

Об этом свидетельствуют данные исследования Интернет-ассоциации Украины.

Первые 3 места в рейтинге заняли, соответственно, домены google, youtube.com, facebook.com. В топ-5 также вошел ukr.net.

Далее в рейтинге идут olx.ua, privatbank.ua и yandex, а на 9-м месте рейтинга - российская соцсеть "Одноклассники" (ok.ru). Замыкает топ-10 сайт instagram.com.

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