Теракт в Афганистане: количество жертв возросло до 19, более 55 раненых
11 сентября, 2018, 15:55
По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар
Об этом сообщает афганское агентство Tolo News.
Террорист-смертник подорвал взрывное устройство во вторник днем в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар.
Представитель губернатора провинции заявил, что в результате взрыва по крайней мере 19 человек погибли и более 55 получили ранения.
Протест происходил вблизи шоссе, которое соединяет город Джалалабад с городом Торкхам на границе с Пакистаном.
Участники акции протеста требовали освободить командира местных полицейских сил. Местные чиновники заявили, что раненых отвезли в больницы Джалалабада.
В течение последних недель волна насилия в Афганистане унесла жизни сотен мирных жителей и силовиков.
- Напомним, боевики "Талибана" провели ряд отдельных нападений на подразделения афганских сил безопасности на севере страны, в результате чего были убиты по меньшей мере 52 военных.
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