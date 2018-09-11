Теракт в Афганистане: количество жертв возросло до 19, более 55 раненых

11 сентября, 2018, 15:55

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар

Об этом сообщает афганское агентство Tolo News.

Террорист-смертник подорвал взрывное устройство во вторник днем в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар.

Представитель губернатора провинции заявил, что в результате взрыва по крайней мере 19 человек погибли и более 55 получили ранения.

Протест происходил вблизи шоссе, которое соединяет город Джалалабад с городом Торкхам на границе с Пакистаном.

Участники акции протеста требовали освободить командира местных полицейских сил. Местные чиновники заявили, что раненых отвезли в больницы Джалалабада.

В течение последних недель волна насилия в Афганистане унесла жизни сотен мирных жителей и силовиков.