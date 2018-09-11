Теперь Google сам может планировать ваши путешествия. Как он это делает

11 сентября, 2018, 12:43

Компания Google создала сайт, который будет помогать с планированием путешествий

Об этом пишет The Verge.

Сайт называется Touring Bird. Здесь можно найти информацию о самых интересных локациях, которые стоит посетить, а также экскурсиях и подсказках, которые помогут ориентироваться на месте.

К каждому городу выбрано по три места, которые точно нужно там увидеть: для этого стоит просто кликнуть на город.

Рекомендации базируются на интересах и финансовых возможностях пользователя. Сайт разработан специально под мобильные устройства.