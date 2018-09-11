 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Теперь Google сам может планировать ваши путешествия. Как он это делает

Компания Google создала сайт, который будет помогать с планированием путешествий

Об этом пишет The Verge.

Сайт называется Touring Bird. Здесь можно найти информацию о самых интересных локациях, которые стоит посетить, а также экскурсиях и подсказках, которые помогут ориентироваться на месте.

null

К каждому городу выбрано по три места, которые точно нужно там увидеть: для этого стоит просто кликнуть на город.

nullnull

null

Рекомендации базируются на интересах и финансовых возможностях пользователя. Сайт разработан специально под мобильные устройства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать