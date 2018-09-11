Теперь Google сам может планировать ваши путешествия. Как он это делает
11 сентября, 2018, 12:43
Компания Google создала сайт, который будет помогать с планированием путешествий
Об этом пишет The Verge.
Сайт называется Touring Bird. Здесь можно найти информацию о самых интересных локациях, которые стоит посетить, а также экскурсиях и подсказках, которые помогут ориентироваться на месте.
К каждому городу выбрано по три места, которые точно нужно там увидеть: для этого стоит просто кликнуть на город.
Рекомендации базируются на интересах и финансовых возможностях пользователя. Сайт разработан специально под мобильные устройства.
- Напомним, журнал Metropolis назвал десять городов планеты, дизайн которых вдохновляет. Среди них - Рим, Сан-Франциско и Барселона.
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
-
Читайте также
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-