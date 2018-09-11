Сутки в ООС: один украинский военный погиб, уничтожены двое оккупантов

11 сентября, 2018, 07:32

За прошедшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ...При ведении боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сводке.

Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорское, Шумы, Южное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Также сообщается, что из минометов 120-го калибра НПФ обстреляли позиции Объединенных сил возле населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра - вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного боевики накрыли минометным огнем обоих калибров.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки уничтожены два боевика, четверо ранены.

"С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Ранкове зведення станом на 07:00 11 вересня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 10 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою. ... Показати більше...