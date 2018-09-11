Советник Трампа: США готовы к санкциям против Международного уголовного суда в Гааге
Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своем выступлении в Вашингтоне, сообщает The New York Times.
"Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого уголовного преследования этим нелегитимным судом", - сказал Болтон.
"Мы будем запрещать их судьям и прокурорам въезжать в Соединенные Штаты. Мы будем вводить санкции против их средств в американской финансовой системе, и мы будем преследовать их в уголовной системе США. Мы будем делать то же самое для любой компании или государства, которые помогают суду в расследовании против американцев", - добавил советник Дональд Трампа.
Болтон также объявил, что Соединенные Штаты закроют офис представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке - это решение связано с Международным уголовным судом, который, по его словам, подталкивает палестинцев к расследованию против Израиля.
США отказались присоединиться к суду во время первого президентского срока Джорджа Буша, когда Болтон находился на должности заместителя государственного секретаря и позже посла в ООН. После того, как он покинул администрацию Буша, Белый дом оказывал меньше сопротивления работе суда, даже выразив поддержку расследованию зверств в Дарфуре.
Во времена президента Барака Обамы США начали помогать суду в расследовании и переориентировались на политику "позитивного привлечения". Тем не менее, Соединенные Штаты никогда не присоединялись к суду.
Когда Болтон вернулся в администрацию президента, Белый дом вернулся назад к позициям 2002-2003 годов. В своем выступлении сегодня он привел собственные старые аргументы против суда, заявив, что тот нарушает американский суверенитет, имеет неконтролируемую власть и является "неэффективным, безответственным и, безусловно, абсолютно опасным".
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