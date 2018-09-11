Смертельное ДТП в Харькове: ключевой свидетель убежала на оккупированную территорию, - судья
Об этом во время судебного заседания по этому делу заявил судья Виктор Попрас, передает "Укринформ".
"Как только что сказал следователь, с 17 августа по 3 сентября осуществлялся выезд в квартиру Федирко, однако двери никто не открывал. 6 сентября двери открыла женщина примерно 35-лет и сказала, что Федирко выехала на территорию, неподконтрольную Украине. Таким образом, решение о доставке Федирко до суда не выполнено", - подчеркнул он.
Попрас добавил, что принял решение продолжить слушание дела.
Напомним, ранее о пропаже Федирко сообщали адвокаты стороны потерпевших в ДТП. Также об этом говорила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Сообщалось, что сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом производился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемого на момент ДТП.
В наркодиспансере, в котором она работала, как тогда говорили, женщина внезапно уволилась.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Позже появилось видео, как Lexus въезжает в толпу.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП. Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась Зайцева. В деле Зайцевой исчез один из ключевых свидетелей.
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