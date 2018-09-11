Смертельное ДТП в Харькове: ключевой свидетель убежала на оккупированную территорию, - судья

11 сентября, 2018, 15:56

Врач-нарколог Елена Федирко, которая является основным свидетелем по делу участницы харьковской ДТП Елены Зайцевой, находится на оккупированной территории

Об этом во время судебного заседания по этому делу заявил судья Виктор Попрас, передает "Укринформ".

"Как только что сказал следователь, с 17 августа по 3 сентября осуществлялся выезд в квартиру Федирко, однако двери никто не открывал. 6 сентября двери открыла женщина примерно 35-лет и сказала, что Федирко выехала на территорию, неподконтрольную Украине. Таким образом, решение о доставке Федирко до суда не выполнено", - подчеркнул он.

Попрас добавил, что принял решение продолжить слушание дела.

Напомним, ранее о пропаже Федирко сообщали адвокаты стороны потерпевших в ДТП. Также об этом говорила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Сообщалось, что сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом производился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемого на момент ДТП.

В наркодиспансере, в котором она работала, как тогда говорили, женщина внезапно уволилась.