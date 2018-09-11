Скандального американского бойца MMA избрали депутатом в России

11 сентября, 2018, 13:27

Американского бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона избрали депутатом в российском городе Красногорск

Об этом сообщает Eurosport.

Американский боец ММА, который имеет российское гражданство, стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска от провластной "Единой России". 47-летний Монсон уже заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в 2019 году.

Американец провел в MMA 88 боев, одержал 61 победу, потерпел 26 поражений и один поединок свел вничью. В мае 2018 года Монсон получил российское гражданство.