СБУ проверит ведущего "112 канала", который был "экспертом" на сепаратистских СМИ

11 сентября, 2018, 13:16

Генеральный прокурор страны Юрий Луценко поручил Службе безопасности проверить деятельность отдельных работников канала "112 Украина"

Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.Нет".

Речь идет о ведущем Денисе Жарких, который раньше часто светился на пророссийских и сепаратистских телеканалах.

"Денис рассказывал о фашистах и о гитлеровской стратегии Вятровича. О каннибалах и что Украина не Европа. Что Майдан расстрелял Донбасс и так далее", - написала у себя на странице в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.

В заметке она поинтересовалась тем, почему СБУ и ГПУ не интересуются геолокациями и содержимым телефона Жарких, зато интересуются соответствующими данным журналистов-расследователей.

Юрий Луценко заявил, что на этот случай в спецслужбе обратили внимание.

"Я очень благодарен за массу информации журналистам. Говорю это не для красивого словца. Например, вчера один из журналистов написал о новом лице на канале Медведчука. Якобы ранее это лицо работало на "сепарском" ТВ. Я, честно говоря, сначала не понял, о чем идет речь. Думал, что это просто гость программы. Ну, и что-то там написал. Сегодня уже смотрю на реакцию, она пишет: "Это же не гость, это ведущий!", - говорит Луценко.

По его словам, после этого он позвонил необходимому подразделению СБУ, которому дал прямое поручение на проверку.

"Конечно, потом все это будет оформлено официально, с бумагами", - рассказал генпрокурор.