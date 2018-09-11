Российский депутат: "Федеральная Украина - это то, на чем сердце должно успокоиться"

11 сентября, 2018, 15:47

Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин заявил, что Россия должна добиться возвращения Донецка и Луганска в состав Украины для того, чтобы добиться превращения украинского государства в федеративное

Об этом Затулин заявил в интервью российскому изданию "Федеральное агентство новостей".

"Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом - как элемент федерации или конфедерации. И именно возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина - это то, на чем сердце должно успокоиться", - сказал Затулин.

По словам российского депутата, России нужны в Украине пророссийские силы.

"После того как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников ту часть пророссийски настроенных россиян и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины", - добавил Затулин.

Кроме того, российский политик назвал три цели, которые, по его мнению, должно воплотить Россия в отношении Украины.

"Когда я разговаривал с главой администрации предыдущего президента, ныне премьера, о цели политики в Украине (а у нас глава администрации президента по традиции курирует украинское направление), то говорил ему: "Мы имеем три цели в Украине. Три условия наших особых отношений с Украиной. Речь не о том, кому будут принадлежать завод и газопровод. Три условия: федерализация Украины, русский язык как государственный и единство церкви с Московским патриархатом", - подчеркнул Затулин.