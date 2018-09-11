Российский агент помог Великобритании выйти на подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИ

11 сентября, 2018, 14:07

Британской разведке удалось выйти на подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии благодаря данным от завербованного российского агента

Об этом сообщает Daily Express.

По информации издания, кодовое имя завербованного агента - Аполлон. Он якобы работал в посольстве России в Риме, где занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО.

Когда на него вышли агенты Ми-6, Аполлон заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина.

В начале апреля Аполлона вывезли в Великобританию, где он рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и узнал вероятных участников отравления в Солсбери - Александра Петрова и Руслана Боширова. Он подтвердил, что Петров и Боширов являются сотрудниками военной разведки России, и назвал их настоящие имена.

Издание отмечает, что разведка Великобритании четыре месяца проверяла связи и маршруты предполагаемых агентов ГРУ и только после этого частично раскрыла информацию о них.