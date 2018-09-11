Российский агент помог Великобритании выйти на подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИ
Об этом сообщает Daily Express.
По информации издания, кодовое имя завербованного агента - Аполлон. Он якобы работал в посольстве России в Риме, где занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО.
Когда на него вышли агенты Ми-6, Аполлон заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина.
В начале апреля Аполлона вывезли в Великобританию, где он рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и узнал вероятных участников отравления в Солсбери - Александра Петрова и Руслана Боширова. Он подтвердил, что Петров и Боширов являются сотрудниками военной разведки России, и назвал их настоящие имена.
Издание отмечает, что разведка Великобритании четыре месяца проверяла связи и маршруты предполагаемых агентов ГРУ и только после этого частично раскрыла информацию о них.
- Напомним, британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
- 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери: это Александр Петров и Руслан Боширов.
- Премьер Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами российской военной разведки.
- По данным британских органов безопасности, количества "Новичка", которое находилось во флаконе, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.
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