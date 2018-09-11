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Российским солдатам запретят распространять информацию о себе в СМИ и соцсетях

Российским военнослужащим решили запретить распространять подробную информацию о себе в интернете. Соответствующий законопроект подготовило российское правительство

Об этом со ссылкой на текст документа, зарегистрированного в Госдуме РФ, сообщили российские СМИ.

Как отмечается, законопроект вносит определенные изменения в закон "О статусе военнослужащих".
В соответствующих поправках в федеральный закон, среди прочего, говорится, в частности, о запрете распространять определенные фотографии и видео, содержащие данные геолокаций и тому подобное.

С вступлением в силу закона нарушителей-воинов будут наказывать дисциплинарно, а контрактников будут увольнять со службы.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что причиной внесения поправок в уже существующий закон о статусе военнослужащих стала спецоперация в Сирии.

  • Напомним, Международное волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало данные о 10 российских военных, которые принимали участие в захвате Крыма.
  • Во время боев под Иловайском (Донецкая обл.) в 2014 году погибли свыше 200 российских военнослужащих, сообщили в Генштабе ВСУ.
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