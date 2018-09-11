Российские боевики на Донбассе били из гранатометов, 2 украинских военных ранены

11 сентября, 2018, 19:40

11 сентября от 7-и до 18-и часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

В течение дня украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Шумы, Гнутове и Водяное.