Россияне пообещали предоставить справку о состоянии здоровья Сенцова, - Денисова

11 сентября, 2018, 20:13

Сенцов написал завещание на свое творчество, потому что понимает, что может потом не успеть этого сделать, считает омбудсмен

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

"15 минут назад я разговаривала с российским омбудсменом Москальковой. Я пыталась выяснить последнюю информацию о состоянии здоровья Сенцова. Москалькова обещала завтра дать такую информацию, подтвержденную медицинским данным. Должна быть медицинская справка, подписанная врачами. А насчет обмена Сенцова, то Москалькова не является тем человеком, который принимает решения. Ужасная ситуация происходит, но мы боремся", - сказала Денисова.

По ее словам, Сенцов написал завещание на свое творчество, потому что понимает, что может не успеть этого сделать.

Денисова объяснила, что уже консультировалась с турецкими врачами, которые имеют опыт выведения людей из голодания. Турецкий врач объяснила, что описание текущего состояния Сенцова свидетельствует, что отключаются внутренние органы.

"Возвращение из такого состояния к нормальной жизни тяжелое", - добавила омбудсмен.