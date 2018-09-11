Россияне пообещали предоставить справку о состоянии здоровья Сенцова, - Денисова
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.
"15 минут назад я разговаривала с российским омбудсменом Москальковой. Я пыталась выяснить последнюю информацию о состоянии здоровья Сенцова. Москалькова обещала завтра дать такую информацию, подтвержденную медицинским данным. Должна быть медицинская справка, подписанная врачами. А насчет обмена Сенцова, то Москалькова не является тем человеком, который принимает решения. Ужасная ситуация происходит, но мы боремся", - сказала Денисова.
По ее словам, Сенцов написал завещание на свое творчество, потому что понимает, что может не успеть этого сделать.
Денисова объяснила, что уже консультировалась с турецкими врачами, которые имеют опыт выведения людей из голодания. Турецкий врач объяснила, что описание текущего состояния Сенцова свидетельствует, что отключаются внутренние органы.
"Возвращение из такого состояния к нормальной жизни тяжелое", - добавила омбудсмен.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать просьбу о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно ее рассмотреть.
- Восстановилась возможность писать письма Сенцову, и его сестра рассказала, как это делать.
- 10 сентября появилась информация о том, что у Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - нехватка кислорода мозгу и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.
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