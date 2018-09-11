Ранее судимый за убийство киевлянин гулял с гранатой в кармане

11 сентября, 2018, 11:33

В Киеве правоохранители изъяли у мужчины гранату и запал к ней

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские заметили на бульваре Перова подозрительного мужчину. В ходе поверхностного осмотра в кармане куртки обнаружили предмет, похожий на гранату, и запал к ней. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

По предварительному заключению эксперта, у киевлянина обнаружили корпус гранаты РГД-5 и запал, которые отправили на экспертизу. Правонарушителем оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части первой статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается, откуда у него граната и с какой целью он ее хранил.