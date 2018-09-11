"Не верю ни одному слову РФ": Денисова требует независимой медкомиссии для Сенцова
Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.
10 сентября появилась информация о том, что у Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - нехватка кислорода мозгу и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.
Однако недавно российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что состояние Сенцова не ухудшилось и он отказался от госпитализации.
Денисова сказала, что не верит "ни одному слову РФ" и настаивает на независимом медосмотре.
"Я не верю ни одному слову РФ. Они лишь делают громкие заявления, что состояние здоровья украинского политзаключенного на 121-м дне голодания не ухудшилось. Но у меня нет никакого официального подтверждающего документа. Олег Сенцов на грани. Иначе он не написал бы завещание на свое творчество. Но несгибаемый, упорно борется за судьбы всех политзаключенных", - написала Денисова.
Она добавила, что хочет видеть медицинскую справку о состоянии Сенцова и с этим требованием она обратилась к российскому омбудсмену Москальковой.
"Я хочу видеть медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова от независимой медицинской комиссии. Я должна убедиться в том, что он получает необходимую ему помощь. Именно поэтому, в очередной раз обращаюсь к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и к главе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - написала Денисова.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать просьбу о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно его рассмотреть.
- Возобновилась возможность писать письма Сенцову, и его сестра рассказала, как это делать.
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