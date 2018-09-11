"Не верю ни одному слову РФ": Денисова требует независимой медкомиссии для Сенцова

11 сентября, 2018, 14:37

Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует провести независимую медкомиссию для незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

10 сентября появилась информация о том, что у Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - нехватка кислорода мозгу и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.

Однако недавно российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что состояние Сенцова не ухудшилось и он отказался от госпитализации.

Денисова сказала, что не верит "ни одному слову РФ" и настаивает на независимом медосмотре.

"Я не верю ни одному слову РФ. Они лишь делают громкие заявления, что состояние здоровья украинского политзаключенного на 121-м дне голодания не ухудшилось. Но у меня нет никакого официального подтверждающего документа. Олег Сенцов на грани. Иначе он не написал бы завещание на свое творчество. Но несгибаемый, упорно борется за судьбы всех политзаключенных", - написала Денисова.

Она добавила, что хочет видеть медицинскую справку о состоянии Сенцова и с этим требованием она обратилась к российскому омбудсмену Москальковой.

"Я хочу видеть медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова от независимой медицинской комиссии. Я должна убедиться в том, что он получает необходимую ему помощь. Именно поэтому, в очередной раз обращаюсь к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и к главе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - написала Денисова.