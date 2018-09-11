"Крымский титан" уже не работает, ситуация нормализуется, - власти Херсонщины
Об этом заявил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что местная власть проводит мониторинг вокруг "Крымского титана", в частности по поводу влияния на подконтрольную Украине территорию.
"С утра 10 сентября мы не видим, что завод работает. Трубы предприятия не дымят. У нас есть определенная информация, и с вероятностью процентов 90 мы можем сказать, что сам завод "стоит", - подчеркнул Гордеев.
По его словам, оккупационная власть в авральном порядке засыпает тот накопитель кислоты, с которым что-то произошло, фосфатогипсом и известью для тушения серной кислоты. Чтобы избежать повторения такой чрезвычайной ситуации, необходимо, как минимум, передать завод в управление Украине.
"Этот завод никогда не отличался экологическими стандартами и заботой о людях. Он постоянно травит людей, просто все зависит от концентрации вредных веществ. И в случае, если завод "Титан" продолжит и дальше отравлять население, мы, скажу честно, даже разработали некоторые радикальные меры для остановки его деятельности, дистанционно", - отметил Гордеев.
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГНСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма до Херсона из-за химического выброса.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
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