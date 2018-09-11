"Крымский титан" уже не работает, ситуация нормализуется, - власти Херсонщины

11 сентября, 2018, 15:04

Ситуация с выбросами вредных химических заводом "Крымский титан" нормализовалась, поскольку завод прекратил свою работу

Об этом заявил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что местная власть проводит мониторинг вокруг "Крымского титана", в частности по поводу влияния на подконтрольную Украине территорию.

"С утра 10 сентября мы не видим, что завод работает. Трубы предприятия не дымят. У нас есть определенная информация, и с вероятностью процентов 90 мы можем сказать, что сам завод "стоит", - подчеркнул Гордеев.

По его словам, оккупационная власть в авральном порядке засыпает тот накопитель кислоты, с которым что-то произошло, фосфатогипсом и известью для тушения серной кислоты. Чтобы избежать повторения такой чрезвычайной ситуации, необходимо, как минимум, передать завод в управление Украине.

"Этот завод никогда не отличался экологическими стандартами и заботой о людях. Он постоянно травит людей, просто все зависит от концентрации вредных веществ. И в случае, если завод "Титан" продолжит и дальше отравлять население, мы, скажу честно, даже разработали некоторые радикальные меры для остановки его деятельности, дистанционно", - отметил Гордеев.