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Пьяный боец въехал на огневой установке в лес и теперь должен заплатить 3,9 млн грн


фото: livejournal
Суд взыскал 3,9 миллиона гривень с бывшего военного за повреждения самоходной огневой установки в состоянии алкогольного опьянения в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что обвиняемый проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной огневой установкой, въехал в лес. В результате столкновения установка и ее механизмы были повреждены.

Прокуратура требовала взыскать убытки, причиненные государству, на сумму 3,9 млн грн.

Суд рассмотрел доводы военной прокуратуры и, приняв их во внимание, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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