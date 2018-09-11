Пьяный боец въехал на огневой установке в лес и теперь должен заплатить 3,9 млн грн
11 сентября, 2018, 12:08
Суд взыскал 3,9 миллиона гривень с бывшего военного за повреждения самоходной огневой установки в состоянии алкогольного опьянения в зоне АТО
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального региона.
Отмечается, что обвиняемый проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной огневой установкой, въехал в лес. В результате столкновения установка и ее механизмы были повреждены.
Прокуратура требовала взыскать убытки, причиненные государству, на сумму 3,9 млн грн.
Суд рассмотрел доводы военной прокуратуры и, приняв их во внимание, удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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