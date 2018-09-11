Прокурор в деле Крысина говорит, что могилу ее отца полностью разрушили неизвестные
11 сентября, 2018, 14:11
Обвинительница по делу организатора антимайдановских "титушек" Юрия Крисіна, прокурор Юлия Малашич сообщила о вандализме неизвестных на могиле ее отца
Об этом Малашич сообщила в своем Facebook.
По ее словам, происшествие произошло во временных рамках между прошлым понедельником и этим воскресеньем в селе Боровка Макаровского района на Киевщине.
"Вчера моя семья фактически второй раз его потеряла, ведь неизвестные разрушили до основания его могилу. Осквернили не груду камней, опорочили память замечательного человека, посвятившего свою жизнь детям, мужа и отца, который за свою жизнь никого не обидел", - написала прокурор.
Она также обратилась с просьбой ко всем гражданам о предоставлении любой информации, которая будет полезна следствию.
- Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
- 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
- 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушек" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
- 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина до 5 лет заключения.
- Позже, 26 июля, Дарницкий райсуд Киева удовлетворил требование адвоката главаря "титушек" Юрия Крысина об отводе от дела судьи Любовь Леонтюк, которая ранее арестовала подсудимого.
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