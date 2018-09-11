Прокурор в деле Крысина говорит, что могилу ее отца полностью разрушили неизвестные

11 сентября, 2018, 14:11

Обвинительница по делу организатора антимайдановских "титушек" Юрия Крисіна, прокурор Юлия Малашич сообщила о вандализме неизвестных на могиле ее отца

Об этом Малашич сообщила в своем Facebook.

По ее словам, происшествие произошло во временных рамках между прошлым понедельником и этим воскресеньем в селе Боровка Макаровского района на Киевщине.

"Вчера моя семья фактически второй раз его потеряла, ведь неизвестные разрушили до основания его могилу. Осквернили не груду камней, опорочили память замечательного человека, посвятившего свою жизнь детям, мужа и отца, который за свою жизнь никого не обидел", - написала прокурор.

Она также обратилась с просьбой ко всем гражданам о предоставлении любой информации, которая будет полезна следствию.