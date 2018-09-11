Президент украинского футбольного клуба обвинил судью во взяточничестве

11 сентября, 2018, 16:40

Президент винницкой "Нивы" Василий Вовк обвинил арбитра Сергея Задирана в получении взятки

Об этом Вовк сообщил в facebook.

"Вы будете сидеть в тюрьме, обещаю. Вы украли у нас 6 зачетных пунктов. Сергей Задиран - 1 тыс. евро от "Миная" не давят? ", - написал Вовк.

В комментариях к своему посту президент "Нивы" отметил, что "Минай" предлагал судье за ничью 1 тыс. евро, а за победу - 2 тыс. евро.

Матч чемпионата Украины во второй лиге между винницкой "Нивой" и "Минаем" завершился вничью 0:0.