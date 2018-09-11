Президент украинского футбольного клуба обвинил судью во взяточничестве
11 сентября, 2018, 16:40
Президент винницкой "Нивы" Василий Вовк обвинил арбитра Сергея Задирана в получении взятки
Об этом Вовк сообщил в facebook.
"Вы будете сидеть в тюрьме, обещаю. Вы украли у нас 6 зачетных пунктов. Сергей Задиран - 1 тыс. евро от "Миная" не давят? ", - написал Вовк.
В комментариях к своему посту президент "Нивы" отметил, что "Минай" предлагал судье за ничью 1 тыс. евро, а за победу - 2 тыс. евро.
Матч чемпионата Украины во второй лиге между винницкой "Нивой" и "Минаем" завершился вничью 0:0.
- В мае и июне прокатились две волны массовых обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе. В ходе масштабной спецоперации полиции была установлена причастность к махинациям 35 клубов.
- Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных матчах объявлено о подозрении.
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