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Президент украинского футбольного клуба обвинил судью во взяточничестве

Президент винницкой "Нивы" Василий Вовк обвинил арбитра Сергея Задирана в получении взятки

Об этом Вовк сообщил в facebook.

"Вы будете сидеть в тюрьме, обещаю. Вы украли у нас 6 зачетных пунктов. Сергей Задиран - 1 тыс. евро от "Миная" не давят? ", - написал Вовк.

В комментариях к своему посту президент "Нивы" отметил, что "Минай" предлагал судье за ничью 1 тыс. евро, а за победу - 2 тыс. евро.

Матч чемпионата Украины во второй лиге между винницкой "Нивой" и "Минаем" завершился вничью 0:0.

  • В мае и июне прокатились две волны массовых обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе. В ходе масштабной спецоперации полиции была установлена причастность к махинациям 35 клубов.
  • Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных матчах объявлено о подозрении.
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