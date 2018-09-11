Представитель ОБСЕ посетил украинских пленных в ОРДЛО

11 сентября, 2018, 19:02

Координатор от ОБСЕ по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе в Минске Тони Фриш посещал тюрьмы с украинскими пленниками на оккупированной территории Донбасса

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

"Мы настаивали на этой его поездке еще с мая, когда стало понятно, что несмотря на все наши усилия, процесс освобождения заложников снова блокируется РФ и их марионетками, а наши ребята в Донецке и Луганске остаются в полной изоляции, без права на звонок и переписку , без доступа МККК", - сообщила представитель Украины на переговорах ТКГ в Минске.

Как отметила Геращенко, на оккупированных территориях посол Фриш смог встретиться лишь с несколькими военными из того первоочередного списка, который украинская сторона подала с требованием посетить и поддержать украинских пленных. И это, по ее словам, удалось впервые за все эти годы.

Зато отрицательным является то, что допустили Фриша менее, чем к половине из списка пленных. Особенно тревожной, по словам Геращенко, является ситуация с оккупированным Луганском, где несколько украинских военных находятся в полной изоляции.

"Это еще и еще раз наводит на мысль, что их пытают, поэтому и прячут. Также в Минске мы неоднократно поднимали перед Послом просьбу добиваться от оккупационных властей обеспечения права на звонок и письма незаконно удерживаемым. Есть ли результаты - будем знать уже скоро", - отметила Геращенко.