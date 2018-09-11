Пособницу оккупантов из "ДНР" приговорили к 8 годам

11 сентября, 2018, 10:24

В Донецкой области к 8 годам лишения свободы заочно осудили участницу незаконных вооруженных формирований

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к оккупантам организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования она принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также по заданию главарей террористов женщина собирала сведения о личном составе и позициях военной техники ВСУ в Мариуполе и Волновахе. Через социальные сети сообщница оккупантов проводила активную антиукраинскую пропаганду и призывала к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности.

Приазовский районный суд Запорожской области признал пособницу террористов виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы заочно.

Приговор вступил в законную силу.