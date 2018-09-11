Пособницу оккупантов из "ДНР" приговорили к 8 годам
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к оккупантам организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования она принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также по заданию главарей террористов женщина собирала сведения о личном составе и позициях военной техники ВСУ в Мариуполе и Волновахе. Через социальные сети сообщница оккупантов проводила активную антиукраинскую пропаганду и призывала к нарушению территориальной целостности нашего государства.
Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности.
Приазовский районный суд Запорожской области признал пособницу террористов виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы заочно.
Приговор вступил в законную силу.
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