Поражение от Украины стоило работы тренеру сборной Чехии
11 сентября, 2018, 14:56
Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим покинул пост через несколько дней после поражения от Украины в Лиге наций
Контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.
Сборная Чехии является соперником сборной Украины в Лиге наций. В первом матче турнира чехи уступили команде Андрея Шевченко, ведя в счете практически весь первый тайм.
После этого, чехи еще и потерпели унизительное поражение в товарищеском матче, уступив сборной России со счетом 1:5.
Карел Яролим возглавлял сборную Чехии с 2016 года.
- В стартовом матче Лиги наций сборная Украины победила в гостях Чехию со счетом 2:1.
- После этой игры УЕФА начал дисциплинарное дело, из-за стычек украинских фанов с чешской полицией.
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