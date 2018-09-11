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Поражение от Украины стоило работы тренеру сборной Чехии


фото: REUTERS
Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим покинул пост через несколько дней после поражения от Украины в Лиге наций

Контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Сборная Чехии является соперником сборной Украины в Лиге наций. В первом матче турнира чехи уступили команде Андрея Шевченко, ведя в счете практически весь первый тайм.

После этого, чехи еще и потерпели унизительное поражение в товарищеском матче, уступив сборной России со счетом 1:5.

Карел Яролим возглавлял сборную Чехии с 2016 года.

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