Популярного американского фотографа обвиняют в сексуализации детей-моделей

11 сентября, 2018, 17:24

Американского фотографа Мэг Биттон обвинили в сексуализации детей-моделей, которые позируют для снимков и мастер-классов

Об этом сообщает PetaPixel.

Из-за этого против фотографа даже организовали протестную акцию "Бойкот Мэг Биттон". Организаторы подготовили петицию с требованием удалить аккаунты Биттон в Фейсбуке и Инстаграмме.

Как пример участники акции привели фотографии, на которых девушки в возрасте от 8 до 12 лет в откровенной одежде позируют с сигаретами и алкоголем, а также изображают секс-работниц.

This is a completely appropriate way for a photographer to ask for a child to pose pic.twitter.com/oxPE9DXPey — Party Варен Kebber (@WebbDawgTG) 30 августа 2018 г.

Особенно активистов возмутила серия Angels on Fire, в котором молодые девушки и взрослый мужчина стоят в темное время суток на пустой набережной а сами модели одеты в нижнее белье, короткие топы и обувь на каблуках.

"Дети не слоняются ночью в такой одежде, не висят на парнях. Они не болтаются по переулкам, не сворачивают стодолларовую купюру в трубочку и не выпивают. Только если они не работают", - пишут критики Биттон в анонимном блоге.

Lots of girls this young find themselves in relatable situations like this. Especially with the rolled up 100 dollar bill tucked in her shorts. pic.twitter.com/xcrelJTLWG — Party Варен Kebber (@WebbDawgTG) 26 августа 2018 г.

По мнению некоторых активистов движения, такими снимками фотограф пытается привлечь внимание к своим аккаунтам в социальных сетях.

Биттон - успешный фотограф, на страницу которого в фейсбуке подписаны более 300 тысяч человек, на закрытый аккаунт Instagram - более 50 тысяч.

I really enjoy this art. pic.twitter.com/0bUqnbrj2v — Party Варен Kebber (@WebbDawgTG) 26 августа 2018 г.

Некоторые также выразили мнение, что женщина пытается копировать Салли Манн, которую несколько раз обвиняли в создании детской порнографии.

"Если вам не нравятся мои фотографии, найдите то, что понравится, и займитесь этим", - написала Биттон в ответ гневным комментаторам. Она также посоветовала критикам "убираться к черту" с ее страницы. По словам фотографа, в сериях она воспроизводит сюжеты из своего детства, проведенного в Нью-Йорке, и снимки не имеют никакого отношения сексуализации детей.