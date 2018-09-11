Полиция отпустила Ананьева. Блогер рассказал детали своего задержания
Об этом по результатам общения с правоохранителями блогер рассказал в своем Facebook.
По его словам, официальное заявление пресс-секретаря полиции Днепропетровской области о неявке его в суд и отказе сотрудничать со следствием является неправдой, ведь он не получал ни одного сообщения.
"Не существует ни одной бумажки, на которой есть моя подпись о том, что я был проинформирован о данном деле. О том, что они сотрудничали с моим адвокатом - это вообще смешно. Потому что до вчерашнего вечера никакого моего адвоката, который вел мое дело, его не существовало", - заявил блогер.
По его словам, это дело, которое было возбуждено против него в январе 2016 года, очень мелочный. И если бы он знал о его существовании, она бы была решена очень быстро.
- Ранее сообщалось о том, что в Днепре полицейские задержали ветерана АТО и блогера Валерия Ананьева.
- Позже ветеран АТО и блогер Валерий Ананьев рассказал о своем задержании из-за инцидента в поселке Гвардейское 9 января 2016 года, во время которого он сломал нос местному жителю.
- Полицейские Днепра прокомментировали задержание блогера Валерия Ананьева за инцидент 2016 года.
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