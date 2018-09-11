Полиция отпустила Ананьева. Блогер рассказал детали своего задержания

11 сентября, 2018, 16:07

Блогер Валерий Ананьев заявил, что ему неизвестна реальная причина его задержания, он также не знает, почему именно сейчас возникла огласка относительно производства двухлетнего срока давности

Об этом по результатам общения с правоохранителями блогер рассказал в своем Facebook.

По его словам, официальное заявление пресс-секретаря полиции Днепропетровской области о неявке его в суд и отказе сотрудничать со следствием является неправдой, ведь он не получал ни одного сообщения.

"Не существует ни одной бумажки, на которой есть моя подпись о том, что я был проинформирован о данном деле. О том, что они сотрудничали с моим адвокатом - это вообще смешно. Потому что до вчерашнего вечера никакого моего адвоката, который вел мое дело, его не существовало", - заявил блогер.

По его словам, это дело, которое было возбуждено против него в январе 2016 года, очень мелочный. И если бы он знал о его существовании, она бы была решена очень быстро.