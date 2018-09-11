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Полицейские прокомментировали задержание блогера Ананьева

Валерий Ананьев
Валерий Ананьев
фото: inforesist
Полицейские Днепра прокомментировали задержание блогера Валерия Ананьева за инцидент 2016 года

Официальный комментарий по задержанию, которое произошло накануне, 10 августа, обнародовала пресс-служба Главного управления нацполиции Днепропетровской области в своем Facebook.

Как отметили правоохранители, известного блогера и бывшего десантника Ананьева задержали через два года после инцидента в связи с переквалификацией уголовного производства.

"Во время тренировки в спортзале в пгт Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему установили диагноз "кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга i степени, перелом костей носа со смещением", - говорится в сообщении.

Правоохранители данный инцидент квалифицировали как легкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Позже, как отметили полицейские, согласно справке судмедэкспертизы, в которой было указана степень тяжести телесных повреждений, квалификацию уголовного производства было изменено на ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

"После проведения соответствующих следственных действий, 23.03.2018 года в связи с неявкой в органы досудебного следствия, его близким родственникам было вручено письменное уведомление о подозрении и сообщено о необходимости явки в Новомосковский отдел полиции. В связи с отсутствием возможности проведения следственных действий с подозреваемым, мужчина был объявлен в розыск 4 апреля 2018 года", - сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители также отметили, что они все это время неоднократно общались с подозреваемым Ананьевым по телефону для объяснения законных требований по поводу его явки в отделение полиции.

7 июня 2018 года следственный судья Новомосковского межрайонного суда вынес постановление на принудительное задержание мужчины для избрания ему меры пресечения.

 
  • Напомним, ветеран АТО и блогер Валерий Ананьев рассказал о своем задержании из-за инцидента в поселке Гвардейское 9 января 2016 года, во время которого он сломал нос местному жителю.
  • Ранее сообщалось, что в Днепре полицейские задержали ветерана АТО и блогера Валерия Ананьева.

 

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