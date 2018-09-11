Польская фирма-посредник незаконно трудоустроила 315 граждан Украины

11 сентября, 2018, 14:52

Одна из фирм-посредников труда в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши незаконно трудоустроила 346 иностранцев

Об этом сообщила Пограничная служба Польши, пишет Forsal.pl.

"Пограничники в Ольштыне провели в сентябре контроль законности трудоустройства иностранцев в Илавской фирме, которая является посредником труда. Подтвердилось нарушение во время поручения труда 346 иностранцам", - сообщила пресс-секретарь варминско-мазурского отдела Пограничной службы капитан Мирослава Алєксандрович.

По ее словам, всего было проверено 438 иностранцев. Она отметила, что владелец агентства трудоустройства поручил выполнение работы на иных условиях, чем было указано в разрешении, 315 гражданам Украины, 21 гражданину Молдовы, 9 гражданам Грузии и гражданину Армении.

"Иностранцы работали с нарушением положений в строительной сфере и в мебельных компаниях на территории Илавского уезда", - добавила она.

Работодателю грозит штраф до 30 тысяч злотых.