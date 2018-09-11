Почему доступ к данным с телефонов журналистов - единственный вариант в деле Сытника. Объяснение Луценко

11 сентября, 2018, 12:59

В Генпрокуратуре объяснили, почему должны получить информацию с телефона Натальи Седлецкой и других журналистов по делу о разглашении данных досудебного следствия главой НАБУ Артемом Сытником

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью изданию "Цензор.нет".

Он напомнил, что в ноябре 2017 года в интернет попала аудиозапись разговора с главными редакторами нескольких изданий, на которой человек, с голосом похожим на руководителя НАБУ Артема Сытника, рассказывал детали уголовных производств, в частности, зачитывал материалы дела в отношении экс-прокурора сил АТО Константина Кулика. В связи с этим Генпрокуратура была обязана зарегистрировать по этому делу уголовное производство.

"Мы допросили господина Сытника, его заместителя господина Углаву, журналистов, которых мы смогли установить (всего лишь двух), и одного нежурналиста. Мы их допросили - и все они отказались давать показания. Должностные лица - исходя из соответствующих статей Конституции. Журналисты - на основе журналистского права. Мы допросили охрану здания НАБУ. Они ничего не помнят", - подчеркнул Луценко.

По его словам, в связи с этой ситуацией у Генпрокуратуры нет другого варианта, кроме того, как узнать дату, когда Сытник рассказывал все эти вещи СМИ. Именно поэтому у суда и попросили доступ к информации с телефона Седлецкой.

"В рамках этого судебного решения мы просим от "Киевстара" только одно: время пребывания в конкретной "соте" (мобильного Седлецкой, - ред.) в течение 17 месяцев. Где за это время были журналисты помимо этого места, нас не интересует. Я также категорически отрицаю, что мы уже кого-то слушали, а сейчас якобы только хотим это легализовать. Следствие не интересует ничего из их журналистской деятельности, только дата пребывания в помещении, где произошло разглашение", - отметил Луценко.

Он также добавил, что его удивляет позиция руководителя НАБУ в этом деле. Ведь Сытник должен был бы сам рассказать, в какой день происходило разглашение данных.

"Этим он бы и журналистов от волнений лишил, и меня от всех этих дискуссий. Мне кажется, это было бы и по-мужски, и по закону", - подытожил Луценко.