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Отравление Скрипаля: британские СМИ узнали о еще 4 россиянах из группы "Чистильщики"

В деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери фигурируют шестеро подозреваемых

Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в спецслужбах.

Четверка участников операции была нужна для того, чтобы следить за Скрипалем, пока уже известны подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов наносили "Новичок" на дверную ручку.

"Они также были на случай, если что-то пошло не так, например, произошло ДТП", - говорится в материале.

Отмечается, что преступная группа из шести человек называлась в ГРУ кодовым словом "Чистильщики" (cleaners).

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