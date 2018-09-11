Отравление Скрипаля: британские СМИ узнали о еще 4 россиянах из группы "Чистильщики"
11 сентября, 2018, 12:27
В деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери фигурируют шестеро подозреваемых
Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в спецслужбах.
Четверка участников операции была нужна для того, чтобы следить за Скрипалем, пока уже известны подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов наносили "Новичок" на дверную ручку.
"Они также были на случай, если что-то пошло не так, например, произошло ДТП", - говорится в материале.
Отмечается, что преступная группа из шести человек называлась в ГРУ кодовым словом "Чистильщики" (cleaners).
- Напомним, британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
- 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери: это Александр Петров и Руслан Боширов.
- Премьер Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами российской военной разведки.
- По данным британских органов безопасности, количества "Новичка", которое находилось во флаконе, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.
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