Обоснованна ли формула “Роттердам+”? Выводы экспертиз

11 сентября, 2018, 17:14

Формула "Ротердам +" является экономически обоснованной! Такой вывод сделал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ)

Об этом журналистам сообщила юрист Ирина Одинец. Экспертиза была назначена Окружным административным судом еще в декабре прошлого года. В экспертном выводе, в частности сказано: формула определения цены на энергетический уголь является экономической обоснованной, убытков государство не получило.

“Экспертизу заказывала не НКРЕКП. Ее заказали оппоненты. Они сами же сформировали вопрос. Экспертизу назначена постановлением суда. Следовательно, ни одна из сторона не имела влияния на результат”, - заявила Ирина Одинец. А еще НКРЕКП получила выводы от международных экспертов, в частности от Европейской Ассоциации угля и лигнита (EURACOAL). Выводы Ассоциации совпали с выводами КНИИСЭ — формула является обоснованной. Кроме того в EURACOAL констатировали - к моменту запуска в Украине свободного рынка электроэнергиицелесообразно продолжать применять подход, который используется сегодня.

Уголовное дело против прежних главы и членов НКРЕКП относительно так называемой формулы “Роттердам+” НАБУ возбудила почти 18 месяцев назад. А еще до возбуждения криминального производства оппоненты — политики и общественные деятели - поставили под сомнение формирование цены на энергетический уголь. Они подали иск в Окружной суд Киева.

В декабре 2016-го суд отказал истцам в признании незаконным постановления «Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии» №289 от 03 марта 2016 года, одной из составляющих которой есть индикативная цена угля, которую СМИ окрестили «формулой «Роттердам+». Решение Окружного суда поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

Адвокат Ирина Одинець ситуацию комментирует так: “Согласно действующему Криминальному процессуальному кодексу, 18 месяцев является максимально разумным сроком для расследования особенно тяжелых дел. После истечения 18 месяцев правоохранительные органы обязаны закончить досудебное расследование и принять решение или о передаче дела в суд с обвинительным актом, или о закрытии дела. Продолжение расследования НАБУ можно объяснить лишь тем, что дело является распиаренным. Но руководство НАБУ, даже невзирая на политический, должно найти мужество закрыть дело”.