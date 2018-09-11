Названы дома Киева, где в ближайшие дни отключат воду

11 сентября, 2018, 08:59

В некоторых домах столицы Украины в течение 11-13 сентября будет отключено водоснабжение

Пр этом сообщает пресс-центр "Киевводоканала"

В ведомстве отметили, что проводят ремонт для надежной работы систем водоснабжения. Через это будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

11 сентября с 08:30 до 18:00 – ул. Митрополита Василия Липковского, 37-А (ж/б), 35 (офисы).

11 сентября с 22:00 до 06:00 12 сентября – ул. Салютная, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/б), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (рынок); ул. Щербаковского, 47, 47-В (а/б).

12 сентября с 09:00 до 21:00 – ул. Полевая, 31-47 (9 пр/б), 27 (а/б).

12 сентября с 10:00 до 21:00 – ул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/б).

12 сентября с 11:00 до 20:00 – ул. акад. Туполева, 5, 22, 24 (ж/б).

13 сентября с 22:00 до 06:00 14 сентября – ул. акад. Туполева, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/б), 1 (ЖЭК), 1-А (д/с, п/ч), 1-Б, 12-А.

"Благодарим за понимание и извиняемся за временные неудобства! Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - подытожили в пресс-центре.