На "Титане" произошла техногенная катастрофа, которую оккупационная власть хотела скрыть, - МинВОТ

11 сентября, 2018, 07:58

Химические выбросы на крымском заводе "Титан" произошли вследствие техногенной катастрофы, которую оккупационная власть хотела скрыть

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV, передает корреспондент Укринформа.

"Факты свидетельствуют о том, что это была техногенная катастрофа. Каковы причины возникновения ее на производстве? Это может быть комплекс причин: от нарушения технологической карты заканчивая нарушением правил использования грязных вещей (на заводе, - ред.) и так далее", - сказал он.

По его словам, оккупационные власти Крыма пытались скрыть выброс на титановом заводе.

"Имея надежду на то, что это был одноразовый выброс, оккупанты попытались замолчать эти события. Но факты говорят о том, что это была протянутая во времени техногенная катастрофа", - отметил Куркчи.

Он добавил, что пока компетентные органы ждут с Николаевского института земли результатов анализа первых заборов поверхности земли, которые были взяты две недели назад.