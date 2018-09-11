 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Киевщине на территории животноводческой фермы подделывали элитный алкоголь


фото: прокуратура Києва
Столичные правоохранители изъяли в подпольных цехах более 10 тонн контрафактного алкоголя на 2,8 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Незаконную продукцию изготавливали и хранили на территории бывшей животной фермы в Бориспольском районе Киевской области.

null

Изготовление суррогатного алкоголя осуществлялось путем смешивания концентрата пищевых добавок со спиртом, с использованием оборудования, которое обеспечивало его массовое производство. Полученную спиртосодержащую смесь злоумышленники фасовали в упаковку по типу Bag-in-Box, а также в фирменную упаковку более 20 мировых марок алкоголя.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 10 000 литров контрафактных ликероводочных изделий и сырья ориентировочной стоимостью свыше 2,8 млн гривень. Кроме того, изъято оборудование и транспортные средства, принадлежащие фигурантам данного производства.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, установлены лица, которые организовали изготовление недоброкачественных напитков, их хранение и дальнейшую реализацию на территории Киева и Киевской области.

Сейчас назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию. Следственные действия продолжаются.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать