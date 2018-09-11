На Киевщине на территории животноводческой фермы подделывали элитный алкоголь

11 сентября, 2018, 14:13

Столичные правоохранители изъяли в подпольных цехах более 10 тонн контрафактного алкоголя на 2,8 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Незаконную продукцию изготавливали и хранили на территории бывшей животной фермы в Бориспольском районе Киевской области.

Изготовление суррогатного алкоголя осуществлялось путем смешивания концентрата пищевых добавок со спиртом, с использованием оборудования, которое обеспечивало его массовое производство. Полученную спиртосодержащую смесь злоумышленники фасовали в упаковку по типу Bag-in-Box, а также в фирменную упаковку более 20 мировых марок алкоголя.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 10 000 литров контрафактных ликероводочных изделий и сырья ориентировочной стоимостью свыше 2,8 млн гривень. Кроме того, изъято оборудование и транспортные средства, принадлежащие фигурантам данного производства.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, установлены лица, которые организовали изготовление недоброкачественных напитков, их хранение и дальнейшую реализацию на территории Киева и Киевской области.

Сейчас назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию. Следственные действия продолжаются.