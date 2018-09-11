На Харьковщине неизвестные в балаклавах штурмовали элеватор, четверо раненых
11 сентября, 2018, 23:44
В поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра
В результате конфликта пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик.
В результате пострадали четверо человек — трое мужчин и сотрудник районной полиции.
Как сообщает "Всеукраинская Аграрная Рада" в Facebook, речь идет о попытке рейдерского захвата фермерского хозяйства "Строгого А.Ф".
Отмечается, что владелец предприятия Александр Строгий получил ранение в результате конфликта.
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