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На Харьковщине неизвестные в балаклавах штурмовали элеватор, четверо раненых

В поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра

В результате конфликта пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик.

В результате пострадали четверо человек — трое мужчин и сотрудник районной полиции.

Как сообщает "Всеукраинская Аграрная Рада" в Facebook, речь идет о попытке рейдерского захвата фермерского хозяйства "Строгого А.Ф".

Отмечается, что владелец предприятия Александр Строгий получил ранение в результате конфликта.

 

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