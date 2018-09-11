На Донбассе погиб волонтер

11 сентября, 2018, 14:59

В зоне проведения ООС погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Лилия Ивасик.

По ее словам, погибший был родом из Винницы.

"К сожалению, мучительная новость: сегодня в зоне боевых действий умер водитель-санитар 59-й ОМПБр Белинский Валентин Витальевич, 1965 года рождения, уроженец города Винница. С 2014-го Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!...", - написала Ивасик.