На Донбассе погиб волонтер
11 сентября, 2018, 14:59
В зоне проведения ООС погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Лилия Ивасик.
По ее словам, погибший был родом из Винницы.
"К сожалению, мучительная новость: сегодня в зоне боевых действий умер водитель-санитар 59-й ОМПБр Белинский Валентин Витальевич, 1965 года рождения, уроженец города Винница. С 2014-го Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!...", - написала Ивасик.
- Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировали 24 обстрела, один украинский военнослужащий погиб.
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