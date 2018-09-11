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На Днепропетровщине у женщины нашли автомат Калашникова и более 100 патронов


фото: поліція
На Днепропетровщине в селе Славянка Межевского района у женщины изъяли автомат Калашникова и 113 патронов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Обыск провели 10 сентября. По словам женщины, оружие она приобрела в 2016 году через интернет и хранила для самозащиты. Эту версию сейчас проверяют следователи. Также будут устанавливаться лица, причастные к сбыту огнестрельного оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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