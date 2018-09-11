На Черниговщине СБУ разоблачила пропагандиста "Новороссии", который клеветал на ВСУ

11 сентября, 2018, 13:12

Служба безопасности Украины разоблачила на Черниговщине администратора антиукраинских сообществ в соцсетях

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Житель Прилукского района создавал в соцсетях аккаунты, через которые администрировал антиукраинские сообщества. Злоумышленник призывал к изменению границ территории Украины, свержению конституционного строя и государственной власти, пропагандировал деятельность террористических "ЛНР/ДНР", пытался дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

Во время обысков по месту жительства было обнаружено компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами антиукраинской деятельности. Открыто производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка связей пропагандиста с российскими спецслужбами и боевиками "ЛНР/ДНР".