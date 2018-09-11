Минские договоренности не работают, - Наливайченко

11 сентября, 2018, 12:06

Вместо заключенных в Минске договоренностей о прекращении огня вернуть захваченные Россией украинские территории сможет новое дипломатическое соглашение, гарантами выполнения которого будут США и ЕС

Об этом заявил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

"Минские договоренности не работают. Они не решили за все эти годы ни одного вопроса. Хоть один украинский политзаключенный освобожден из тюрем российских? Нет. Хоть один район деоккупирован? Нет ...92 раунда, 4 года. Никакого результата", - сказал политик.

По его словам нужны усилия с "четким пониманием, что наши союзники - Соединенные Штаты и страны-члены ЕС с нами вместе выйдут на новое международное соглашение, которое четко предусматривает вывод войск агрессора и спецслужб из Украины, причем и из Автономной Республики Крым и из (отдельных районов, - ред.) Донецкой и Луганской области, и самое главное - создание международного фонда восстановления жизни, восстановления мира на освобожденных территориях".

При этом Наливайченко уверен в успешности новой серии переговоров с Россией, учитывая опыт администрации Дональда Трампа в разблокировании ситуации на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке.

"Он (Трамп, - ред.) в Корее, на полуострове, добился вывода ядерного оружия. 56 лет Южная и Северная Корея, противоположные режимы, воевали и не могли ни о чем договориться. Он смог стать союзником и переломить. Не нравится нам Корея? Израиль давайте возьмем. Израиль и США выступили союзниками, сдвинули ситуацию вокруг границ. Навели безопасность и дальше движутся. Перенесли столицу в Иерусалим", - добавил бывший глава СБ Украины.