Мужчина притворялся женщиной на сайте секс-услуг, чтобы заманивать к себе парней

11 сентября, 2018, 16:20

Интернет-охотника, который притворялся женщиной, чтобы заманивать людей в свою квартиру и "реализовывать свои сексуальные фантазии", бросили за решетку

Об этом пишет Daily Mail.

42-летний Питер Вальсамакис разместил рекламу на сайте секс-объявлений Locanto, притворяясь "Мишель", и приглашал к себе в квартиру в Саут-Ярра мужчин.

Перед тем как зайти к нему, он просил их надеть на глаза повязку и обнажиться. Когда на сайте мужчины связывались с Питером, он отвечал им женскими фото и изображениями обнаженных гениталий.

Когда "клиенты" были готовы, Питер входил в комнату и начинал заниматься с ними оральным сексом. Одна из жертв сняла повязку, и вместо ожидаемой женщины увидела мускулистого мужчину в розовом белье".

Другая жертва, 26-летний мужчина, ответил на объявление Валсамакиса-Мишель, где тот искал себе "мальчика-игрушку". Когда он прибыл в квартиру Валсамакиса, то что-то заподозрил и не разделся, как планировалось. Через его повязку он увидел, что "Мишель" была мужчиной, ударил его по лицу и забрал телефон.

Еще одна 20-летняя жертва отреагировала на объявление, в котором "Мишель" просила кого-то выполнить его сексуальную фантазию. Он пошел в квартиру, разделся и повязал повязку. Впоследствии парень снял ее и увидел мужчину, который мастурбировал перед ним.

Выйдя из квартиры, он встретился с другим мужчиной, который собирался встретиться с "Мишель", и они решили украсть у того телевизор. После этого Валсамакис сам связался с полицией, чтобы пожаловаться на кражу со взломом.

После выяснения всех обстоятельств мужчина был приговорен к 18 месяцам в тюрьме. Валсамакис сказал своему психологу, что у него было "подсознательное желание быть арестованным", чтобы такое его поведение закончилось.

Он утверждает, что не намерен повторно идти работать в секс-индустрию. Мужчина считал, что его действия были нравственно неправильными, но не незаконными. Валсамакис признал себя виновным в обвинениях, в том числе в неприличном нападении, сексуальном проникновении путем мошенничества и работе в качестве секс-работника без лицензии.