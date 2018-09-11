 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мужчина притворялся женщиной на сайте секс-услуг, чтобы заманивать к себе парней

Интернет-охотника, который притворялся женщиной, чтобы заманивать людей в свою квартиру и "реализовывать свои сексуальные фантазии", бросили за решетку

Об этом пишет Daily Mail.

42-летний Питер Вальсамакис разместил рекламу на сайте секс-объявлений Locanto, притворяясь "Мишель", и приглашал к себе в квартиру в Саут-Ярра мужчин.

Перед тем как зайти к нему, он просил их надеть на глаза повязку и обнажиться. Когда на сайте мужчины связывались с Питером, он отвечал им женскими фото и изображениями обнаженных гениталий.

Когда "клиенты" были готовы, Питер входил в комнату и начинал заниматься с ними оральным сексом. Одна из жертв сняла повязку, и вместо ожидаемой женщины увидела мускулистого мужчину в розовом белье".

Другая жертва, 26-летний мужчина, ответил на объявление Валсамакиса-Мишель, где тот искал себе "мальчика-игрушку". Когда он прибыл в квартиру Валсамакиса, то что-то заподозрил и не разделся, как планировалось. Через его повязку он увидел, что "Мишель" была мужчиной, ударил его по лицу и забрал телефон.

Еще одна 20-летняя жертва отреагировала на объявление, в котором "Мишель" просила кого-то выполнить его сексуальную фантазию. Он пошел в квартиру, разделся и повязал повязку. Впоследствии парень снял ее и увидел мужчину, который мастурбировал перед ним.

Выйдя из квартиры, он встретился с другим мужчиной, который собирался встретиться с "Мишель", и они решили украсть у того телевизор. После этого Валсамакис сам связался с полицией, чтобы пожаловаться на кражу со взломом.

После выяснения всех обстоятельств мужчина был приговорен к 18 месяцам в тюрьме. Валсамакис сказал своему психологу, что у него было "подсознательное желание быть арестованным", чтобы такое его поведение закончилось.

Он утверждает, что не намерен повторно идти работать в секс-индустрию. Мужчина считал, что его действия были нравственно неправильными, но не незаконными. Валсамакис признал себя виновным в обвинениях, в том числе в неприличном нападении, сексуальном проникновении путем мошенничества и работе в качестве секс-работника без лицензии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать