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Молодежная сборная Украины по футболу победила в отборочном матче Евро

Футбольная сборная Украины (U-21) обыграла Андорру 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы

Об этом сообщает Укринформ.

Сборная Украины (U-21) принимала в Запорожье аутсайдера группы – Андорру. В первом тайме наши футболисты имели преимущество и моменты, но на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во втором тайме украинцы продолжали терять случаю, а Швед даже не забил пенальти. Однако именно Швед забил победный мяч на 87-й минуте.

Сборная Украины набрала 14 очков и занимает в своей отборочной группе 2-е место. Нашим футболистам осталось сыграть в отборе два матча.

В октябре Украина сыграет против Шотландии и Голландии. Чтобы выйти в финальную часть молодежного Евро-2019, нужно занять в группе место не ниже второго.

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