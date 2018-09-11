Молодежная сборная Украины по футболу победила в отборочном матче Евро
11 сентября, 2018, 23:33
Футбольная сборная Украины (U-21) обыграла Андорру 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы
Об этом сообщает Укринформ.
Сборная Украины (U-21) принимала в Запорожье аутсайдера группы – Андорру. В первом тайме наши футболисты имели преимущество и моменты, но на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во втором тайме украинцы продолжали терять случаю, а Швед даже не забил пенальти. Однако именно Швед забил победный мяч на 87-й минуте.
Сборная Украины набрала 14 очков и занимает в своей отборочной группе 2-е место. Нашим футболистам осталось сыграть в отборе два матча.
В октябре Украина сыграет против Шотландии и Голландии. Чтобы выйти в финальную часть молодежного Евро-2019, нужно занять в группе место не ниже второго.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-