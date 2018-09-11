Международный уголовный суд ответил на угрозы США по поводу санкций
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.
В заявлении отмечается, что МКС является беспристрастным и независимым учреждением, которое поддерживают 123 государства.
"МКС как законный суд будет неустанно продолжать выполнять свою работу в соответствии с этими принципами и ключевой идеей верховенства права", — говорится в заявлении.
Ранее Джон Болтон заявил, что США готовы применить санкции против Международного уголовного суда в Гааге, если он проведет расследование против американских войск в Афганистане.
"Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого уголовного преследования этим нелегитимным судом", - сказал Болтон.
США отказались присоединиться к суду во время первого президентского срока Джорджа Буша, когда Болтон находился на должности заместителя государственного секретаря и позже посла в ООН. После того, как он покинул администрацию Буша, Белый дом оказывал меньше сопротивления работе суда, даже выразив поддержку расследованию зверств в Дарфуре.
Во времена президента Барака Обамы США начали помогать суду в расследовании и переориентировались на политику "позитивного привлечения". Тем не менее, Соединенные Штаты никогда не присоединялись к суду.
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