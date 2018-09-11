Метро на Виноградарь: В Киеве объявили новый 6-миллиардный тендер
Об этом сообщает сайт системы публичных закупок ProZorro.
Первоначальная заявленная стоимость закупки составляет 5 млрд 993 млн 482 тыс. 614 грн с возможностью снижения цены шагом в 0,5% (29,9 млн грн). Аукцион должен состояться 16 ноября, заявки принимают до 11 октября.
Участок метро должен проходить по территории Шевченковского и Подольского районов, электродепо планируют построить в Подольском районе.
Ранее КГГА утвердила проект строительства нового участка метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь стоимостью 6,3 млрд грн. Был объявлен тендер, однако позже его отменили из-за "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок".
- Напомним, в августе сообщалось, что тендер на строительство ветки метро на Виноградарь может выиграть российский бизнесмен Владимир Петрук.
- Первую очередь строительства метро на Виноградарь планируют выполнить за 36 месяцев.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-