 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Метро на Виноградарь: В Киеве объявили новый 6-миллиардный тендер


фото: golos.ua
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер стоимостью 5,993 млрд грн на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь

Об этом сообщает сайт системы публичных закупок ProZorro.

Первоначальная заявленная стоимость закупки составляет 5 млрд 993 млн 482 тыс. 614 грн с возможностью снижения цены шагом в 0,5% (29,9 млн грн). Аукцион должен состояться 16 ноября, заявки принимают до 11 октября.

Участок метро должен проходить по территории Шевченковского и Подольского районов, электродепо планируют построить в Подольском районе.

Ранее КГГА утвердила проект строительства нового участка метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь стоимостью 6,3 млрд грн. Был объявлен тендер, однако позже его отменили из-за "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать