Метро на Виноградарь: В Киеве объявили новый 6-миллиардный тендер

11 сентября, 2018, 11:56

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер стоимостью 5,993 млрд грн на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь

Об этом сообщает сайт системы публичных закупок ProZorro.

Первоначальная заявленная стоимость закупки составляет 5 млрд 993 млн 482 тыс. 614 грн с возможностью снижения цены шагом в 0,5% (29,9 млн грн). Аукцион должен состояться 16 ноября, заявки принимают до 11 октября.

Участок метро должен проходить по территории Шевченковского и Подольского районов, электродепо планируют построить в Подольском районе.

Ранее КГГА утвердила проект строительства нового участка метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь стоимостью 6,3 млрд грн. Был объявлен тендер, однако позже его отменили из-за "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок".