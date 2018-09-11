Ким Кардашьян разделась, чтобы прорекламировать косметику
11 сентября, 2018, 13:07
Американская звезда Ким Кардашьян надела на себя лишь цветы, чтобы анонсировать выход коллекции косметики Cherry Blossom
Фото появилось в Instagram-аккаунте KKW Beauty.
На рекламном фото 37-летняя Ким сидит без одежды. На ее тело прикреплены лишь цветы вишни. Именно они вдохновили модель на такую коллекцию.
В новой коллекции косметики есть тени в 10 оттенках, три цвета карандаша для губ, а также три оттенка румян и восемь помад.
Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс, а визажистом - Ариэль Техада. Она является личным мейк-ап гуру семейства Кардашьян.
- Напомним, на Instagram-страницах телезвезды Ким Кардашьян и модели Крисси Тейге заметили накладные импланты для того, чтобы временно модифицировать тело.
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