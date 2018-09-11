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Ким Кардашьян разделась, чтобы прорекламировать косметику

Американская звезда Ким Кардашьян надела на себя лишь цветы, чтобы анонсировать выход коллекции косметики Cherry Blossom

Фото появилось в Instagram-аккаунте KKW Beauty.

На рекламном фото 37-летняя Ким сидит без одежды. На ее тело прикреплены лишь цветы вишни. Именно они вдохновили модель на такую коллекцию.

В новой коллекции косметики есть тени в 10 оттенках, три цвета карандаша для губ, а также три оттенка румян и восемь помад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс, а визажистом - Ариэль Техада. Она является личным мейк-ап гуру семейства Кардашьян.

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