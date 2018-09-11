Киеврада согласилась принять более чем миллиардный долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"
11 сентября, 2018, 16:52
В Киевском горсовете окончательно согласились принять почти миллиардный долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"
Такое решение принято во время заседания Киевсовета 11 сентября, сообщила пресс-служба КГГА.
Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 76 депутатов.
"Сегодня на внеочередной сессии мы приняли чрезвычайно важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ. И, соответственно, для заключения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" и возобновление поставок газа Киеву. А значит и энерго - и теплоснабжения", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, этот шаг позволит вернуть горячую воду в квартиры киевлян, а коммунальным службам – выполнять необходимые работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона в столице.
- В декабре стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго".
- За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" примет на работу всех сотрудников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
- 23 мая киевская власть отказывается брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- Как заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 млрд гривен начисленных штрафов и пени.
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