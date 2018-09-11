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Киеврада согласилась принять более чем миллиардный долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"


фото: znaj.ua
В Киевском горсовете окончательно согласились принять почти миллиардный долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"

Такое решение принято во время заседания Киевсовета 11 сентября, сообщила пресс-служба КГГА.

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 76 депутатов.

"Сегодня на внеочередной сессии мы приняли чрезвычайно важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ. И, соответственно, для заключения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" и возобновление поставок газа Киеву. А значит и энерго - и теплоснабжения", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, этот шаг позволит вернуть горячую воду в квартиры киевлян, а коммунальным службам – выполнять необходимые работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона в столице.

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