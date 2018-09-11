Как украинцы отреагировали на новость о псевдобанкротстве молочной "Галичины"

11 сентября, 2018, 13:47

Недавно сети разразились громкой новостью – молочная компания "Галичина" уходит с рынка

И через несколько часов выяснилось, что информацию значительно преувеличили. На самом деле, суд объявил банкротом другую юридическую структуру – Чао "Галичина", а за выпуск известных йогуртов и кефиров отвечает ООО "Молочная компания "Галичина". Ниже подборка реакций соцсетей на псевдобанкротство.

До конца не разобравшись в ситуации, со словами R. I. P. "Галичине" вышли публикации на страницах некоторых всеукраинских изданий:

Частные публикации не забывали сопровождать словами "сочувствие".

Уже впоследствии медиа успокаивали читателей, что йогурты и кефиры никуда не исчезнут.

Как всегда, больше интересного народного творчества было в комментариях:

Кстати, народное творчество в соцсетях привлекло внимание самой компании. Вчера на странице "Галичины" в Facebook вышла информация о том, что авторам лучших комментариев подарят наборы с йогуртами и кефирами.

Отметим, что в пятницу, 7 сентября, распространили информацию с некорректными заголовками по поводу банкротства молочная компания "Галичина". И вскоре компания обнародовала официальную позицию, в которой сообщила, что работает в штатном режиме и никаких изменений в работе производства нет. А банкротом объявлена другая юридическая структура - ЧАО "Галичина".

"Начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции торговой марки "Галичина" и уникальных рецептур является ООО "Молочная компания "Галичина", которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции. ООО "Молочная компания "Галичина" несет полную ответственность за все имиджевые составляющие ТМ "Галичина" перед потребителями и партнерами", – говорится в сообщении компании.