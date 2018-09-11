Еще три украинские фильмы поедут на европейские кинофестивали. Какие именно

11 сентября, 2018, 11:31

Три украинских фильма покажут на фестивалях кино в Финляндии и Польше этой осенью

Об этом пишет Госкино.

Фильм Бенедикта Эрлингссона "Горная женщина: на войне" поедет на 31 Международный кинофестиваль в Хельсинки. Этот фильм сделан в украинско-исландской копродукции, он вошел в конкурсную программу The Nordic Council Film Prize.

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В октябре на международный фестиваль отправится еще один украинский фильм. Ленту "Штангист" покажут в конкурсной программе короткометражек на Варшавском международном кинофестивале.

А в секции “Открытия” на этом же фестивале покажут фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья".