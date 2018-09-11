Джошуа оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

11 сентября, 2018, 12:22

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о будущем украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF, Александр Усик может достичь успеха в хевивейте, однако сделать это будет непросто.

"Если Усик сделает все правильно, он может добиться успеха и здесь. Но нужно помнить, что нынешний супертяжелый дивизион отличается от такого времен Рокки Марчиано и Мухаммеда Али. В те времена парни ростом с меня, Уайлдера и Фьюри были неуклюжими. Мы же хорошо координированы, сильные физически и обладаем мощным ударом. Усику нужно попробовать свои силы здесь и ощутить на себе, как это - соревноваться со 110-120-кг ребятами, которые бьют очень трудно", - сказал Джошуа.