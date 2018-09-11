Дожди будут чередоваться с потеплением: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

11 сентября, 2018, 10:36

В течение следующих нескольких дней в большинстве областей Украины станет теплее, однако в пятницу в некоторых регионах снова пройдет дождь

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня циклон еще будет оставаться в Украине, а это означает осадки. Впрочем, завтра страну уже накроет антициклон, который предусматривает сухую и теплую погоду в большинстве областей.

12 сентября дожди могут накрыть только южные регионы. В Киеве завтра и в четверг также будет солнечно и тепло.

"14 сентября к нам придет атмосферный фронт, поэтому в западных, северных областях и Киеве увеличится облачность и пройдут периодические дожди", - подытожила Диденко.