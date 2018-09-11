Денисова "забыла" вписать в декларацию несколько десятков миллионов гривень, - НАПК

11 сентября, 2018, 13:41

Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции нашло не указанные 23 миллиона гривень в декларации за 2015 год народного депутата Людмилы Денисовой

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Ведомство приняло решение на последнем заседании о направлении в правоохранительные органы 13 обоснованных выводов в отношении 9 должностных лиц по выявлению признаков уголовных правонарушений, связанных с коррупцией. Среди них и Денисова.

"Не соблюдала требований законодательства, подавая декларации, народный депутат Денисова Людмила Леонтьевна. В декларации за 2015 год она задекларировала доход в размере 23 840 268 гривень, полученный от финансовой компании, и недостоверно указала размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ, который отличается от достоверного на сумму 5 454 248 гривень", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что информация относительно взносов так же недостоверно отражена в декларациях чиновника за 2016 и 2017 год.