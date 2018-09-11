Дело водителя Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, готовы передать в суд

11 сентября, 2018, 15:07

В деле водителя Hummer, под колесами которого в Киеве на бульваре Леси Украинки погибла 10-летняя девочка, завершили досудебное расследование

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины. После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет передан в суд", - говорится в сообщении.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть малолетней потерпевшей и в заведомом оставлении без помощи потерпевшего, находившегося в опасном для жизни состоянии).

По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.