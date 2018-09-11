Дело водителя Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, готовы передать в суд
11 сентября, 2018, 15:07
В деле водителя Hummer, под колесами которого в Киеве на бульваре Леси Украинки погибла 10-летняя девочка, завершили досудебное расследование
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины. После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет передан в суд", - говорится в сообщении.
Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть малолетней потерпевшей и в заведомом оставлении без помощи потерпевшего, находившегося в опасном для жизни состоянии).
По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
- Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку. Водителю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица).
- Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
- Позже появилось видео задержания Островского.
- Островский отказывался сдавать биообразцы для выяснения, был ли он пьян.
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