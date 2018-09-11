 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дело водителя Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, готовы передать в суд


фото: kyivoperativ
В деле водителя Hummer, под колесами которого в Киеве на бульваре Леси Украинки погибла 10-летняя девочка, завершили досудебное расследование

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины. После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет передан в суд", - говорится в сообщении.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть малолетней потерпевшей и в заведомом оставлении без помощи потерпевшего, находившегося в опасном для жизни состоянии).

По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

  • Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку. Водителю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица).
  • Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
  • Позже появилось видео задержания Островского.
  • Островский отказывался сдавать биообразцы для выяснения, был ли он пьян.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать